Général Meïssa Cellé Ndiaye : Macky Sall raconte comment il a recruté son aide de camp

Recevant les commandos à la retraite au Palais, pour la présentation de l’ouvrage consacré à leur corps, le Président Macky Sall a révélé les circonstances dans lesquelles il a choisi le général Meissa Cellé Ndiaye comme aide de camp. Ce dernier accompagne le chef de l’État depuis 20 ans. «J’ai appris à les (commandos) connaître parce que mon aide de camp est commando. Quand je l’ai connu, il était commandant. Il était mon aide de camp comme Premier ministre», confie-t-il d’emblée au micro de la RTS, reprise par Les Échos. Macky Sall de poursuivre : «Pour la petite histoire, quand je cherchais un aide de camp, on m’a donné trois noms comme ça. Il se trouve que lui, il est né la même année que moi. Finalement, j’ai dit : ‘Bon, je prends celui-là. Il s’appelle commandant Meissa Cellé Ndiaye’.» Le président de la République convoqua ensuite «un officier devenu général» pour en savoir un peu plus sur l’homme qu’il a choisi. «Je lui ai demandé si tu connais tel. Il me répond : ‘Oui, très bien’.» L’«officier devenu général» ajoutera, d’après Macky Sall : «Est-ce qu’il pourra se civiliser ?» À la question du chef de l’État : «C’est quoi se civiliser ?», l’officier répond : «C’est-à-dire qu’il est tellement commando. Il a le couteau tout le temps, avec la tenue kaki.» Après 20 ans de compagnonnage, Macky Sall déclare retient de son aide de camp «un homme de terrain, un homme qui a l’esprit commando».