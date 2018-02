Gaz: Le Sénégal et la Mauritanie vont faire « fifty-fifty »

La Mauritanie et le Sénégal ont signé, le 9 février à Nouakchott, un accord de coopération pour l’exploitation du champ gazier offshore de « Grand Tortue-Ahmeyim », situé à la frontière sénégalo-mauritanienne.



Cet accord, dont le contenu demeure inconnu (ndlr : dont la publication est réclamée par l’ancien Premier ministre Idrissa Seck), permettra à la compagnie américaine d’exploitation de gaz et à la major britannique BP de décider, au cours de cette année, le lancement de l’exploitation d’un gisement estimé à 450 milliards de mètres cubes, soit l’équivalent de 14% des réserves de gaz nigérianes. Selon des explications de Kosmos Energy, les deux pays vont se partager les ressources à part égales.



Dans un communiqué publié le 12 février et exploité par Dakartines, Kosmos se réjouit de l’accord de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. « Kosmos félicite la Mauritanie, le Sénégal et leurs ministères respectifs et les compagnies pétrolières nationales de travailler ensemble pour parvenir à un accord qui permette de développer les ressources gazières partagées rapidement et efficacement au profit des deux pays. Le concept innovant de GNL- near shore utilisé par Tortue positionne le développement comme l’un des projets de GNL les moins coûteux au monde », indique le document de Kosmos. Lequel souligne : « Nous sommes impatients de travailler avec BNP et nos partenaires pétroliers nationaux pour poursuivre le processus de conception techniques d’avant garde qui permettra une décision d’investissement finale vers la fin de 2018 ».



Selon le communiqué, « L’accord entre le Sénégal et la Mauritanie prévoit le développement du champ Tortue grâce à l’unitisation transfrontalière avec une répartition initiale de 50% à 50% des ressources et des revenus, et un mécanisme de futures redéterminations d’équité basées sur la production réelle et d’autres données techniques ».