Gamou de Tivaouane : Cinq postes de police avancés pour la sécurité des pèlerins

A cause de la pandémie à Covid-19, la ville de Tivaouane est restée deux années, 2020 et 2021, sans célébrer le Maouloud. En renouant avec cette tradition, la ville s'apprête à recevoir du monde cette année. Les fidèles Tidianes, très nostalgiques de cet événement phare de la vie de leur communauté, se déplaceront en nombre dans la ville sainte pour renouveler leur allégeance et magnifier leur dévouement au Khalife. Face à cette forte mobilisation, la Direction générale de la Police nationale a mis en place un dispositif de sécurité de proximité pour assurer la protection des pèlerins. Ainsi cinq (05) postes de police avancés ont été mis en place sur l'espace public : du quartier Keur Cheikh, à l'intersection du Tribunal d'Instance de la ville, à l'intersection de l'hôpital Mame Abdou Aziz SY Dabakh, aux champs des courses et devant l'école l. Ces Postes avancés constitueront des relais au Commissariat spécial pendant toute la durée du Maouloud, explique la police.