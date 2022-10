Gamou 2022: Abdoulaye Wade envoie une forte délégation du PDS à Tivaouane

À l’instar des autres formations politiques, le parti démocratique sénégalais (Pds) a envoyé une forte délégation à Tivaouane, hier samedi 8 octobre à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète. Dirigée par l'ancien maire de la Ville de Rufisque, Daouda Niang, la délégation du Pape du Sopi s’est rendue chez Serigne Babacar Sy Abdou (Ndiol Fouta) puis chez feu Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine. Après la présentation de la délégation par le Secrétaire Général Adjoint chargé de l'organisation et de la propagande, Assane Ba, le porte-parole du parti, Tafsir Thioye a transmis le message du Président Me Wade ainsi que celui du candidat, Karim Wade au représentant du khalif. Il a sollicité des prières auprès de Serigne Babacar Sy Abdou pour le Président Abdoulaye Wade et pour le candidat du Pds, Karim Wade. Pour sa part, le représentant du khalif général des Tidianes s'est dit très honoré de recevoir la délégation du PDS envoyée par le Président Abdoulaye Wade. Il a également rappelé les très bonnes relations qu’entretiennent la famille de El Hadji Malick Sy et l’ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade.