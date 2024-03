Gabon: cinq morts et un disparu dans l'incendie d'une plateforme pétrolière

Les recherches se sont poursuivies jeudi 21 mars pour retrouver la personne disparue après le violent incendie qui s’est déclaré la veille sur une plateforme de la compagnie pétrolière française Perenco. Bilan provisoire du drame : cinq morts, un disparu et un blessé. Les causes du drame ne sont pas encore connues. « Une équipe d’experts sera en charge de déterminer les causes de l’incident », selon la direction générale de Perenco. Les clichés qui circulent sur les réseaux sociaux montrent une scène apocalyptique. La plateforme Becuna située au large de la côte, proche de Port-Gentil, a été transformée en brasier. Plusieurs bateaux ont projeté des puissants jets d’eau pour maitriser l’incendie. « À l'heure actuelle, l'incendie est maîtrisé, le feu est éteint. La plateforme a été complètement sécurisée. Mais nous avons le profond regret d'annoncer le décès de cinq personnes et malgré les efforts de recherches pendant la nuit, une personne est toujours portée disparue. Les équipes d'urgence continuent d'être déployées sur place pour poursuivre les recherches », a déclaré Adrien Broche, directeur général de Perenco. Repêchés, les cinq morts ont été inhumés dans un cimetière de Port-Gentil. Le ministre du Pétrole, Marcel Abéké, a déploré la plus grave tragédie de l’histoire de l’exploitation pétrolière au Gabon. La plateforme qui a pris feu produisait 5000 barils de pétrole par jour.