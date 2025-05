Manche: 61 personnes secourues lors d'un naufrage, un migrant décédé

Une personne qui tentait de rejoindre la Grande-Bretagne clandestinement est morte après la dislocation d'une embarcation surchargée dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar).



Au large des côtes françaises, 61 autres passagers ont été secourus, a précisé la Prémar, confirmant une information du quotidien «La Voix du Nord». «Il y a eu énormément de départs. Une embarcation qui était surchargée s'est disloquée» et parmi les passagers, «une personne est décédée», a-t-elle ajouté.



Les autorités préfectorales ont été prévenues vers 2H30 du matin, précise la Prémar. Des moyens de surveillance, mobilisant le bateau de remorquage, Abeille Normandie, ainsi que des bateaux britanniques, et un hélicoptère de la marine française ont alors été engagés pour porter assistance aux personnes en difficultés, ajoute-t-elle. Parmi les personnes secourues, un enfant et sa mère en état d'hypothermie ont été évacués par hélicoptère et hospitalisés à Boulogne-sur-Mer, où tous les rescapés ont été pris en charge par les secours français.



En incluant la personne décédée lundi, au moins 12 migrants sont morts depuis début 2025 en essayant de rejoindre l'Angleterre à bord de small boats, ces embarcations clandestines précaires souvent surchargées. En 2024, selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), 78 migrants sont morts dans ces dangereuses traversées, un record depuis le début en 2018 de ce phénomène. De janvier à décembre 2024, plus de 36.800 personnes sont arrivées au Royaume-Uni sur des embarcations de fortune, soit 25% de plus qu'en 2023.