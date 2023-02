France: sept enfants et leur mère décèdent dans l'incendie de leur maison

Un feu "très violent" et une famille décimée: sept enfants de 2 à 14 ans sont morts asphyxiés avec leur mère dans la nuit de dimanche à lundi dans l'incendie de leur maison à Charly-sur-Marne (Aisne), provoqué à priori par leur sèche-linge. Le drame est le plus meurtrier de ce type survenu depuis dix ans, après la mort en 2013 de cinq enfants de 2 à 9 ans asphyxiés dans la nuit du 30 au 31 mars à Saint-Quentin (Aisne) lors d'un incendie d'origine accidentelle. Les enfants, cinq filles et deux garçons, et leur mère sont mortes asphyxiées, "les corps n'étaient pas calcinés", a affirmé à l'AFP le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros. Quatre des enfants étaient issus d'une première union de la mère, a précisé la gendarmerie. "C'est à priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée", a indiqué le procureur, alors qu'une enquête a été ouverte. Le père de cette famille recomposée, âgé de 40 ans, et gravement brûlé, a été extrait de l'habitation, située dans le centre de cette commune de 2.600 habitants, et transféré à l’hôpital. C'est un "premier sapeur-pompier", un voisin, intervenu "individuellement", qui a pu "procéder à son sauvetage", avant l'arrivée de ses collègues, selon la préfecture de l'Aisne et le parquet. L'homme, dont les jours ne sont pas en danger, a été sédaté. Selon le récit du procureur à l'AFP, il a tenté d'intervenir en descendant au rez-de-chaussée, où se trouvait le sèche-linge, demandant à sa famille de se mettre à l'abri au deuxième étage, un comble aménagé. - Cellule psychologique - Un piège qui s'est finalement refermé sur les victimes: tandis que la fumée noire envahissait l'escalier, les pompiers, qui ont dû utiliser des échelles, peinaient à intervenir du fait de la configuration des lieux, une maison encastrée dans une rue étroite du centre de la commune, de quelque 2.600 habitants. Les volets électriques de l’habitation étaient aussi bloqués par la panne électrique, a relevé le procureur. Appelés à 0H49, selon la préfecture, les pompiers ont déployé d'importants moyens, avec 80 soldats du feu présents, qui ont utilisé deux grandes échelles. La sous-préfète de Château-Thierry, Fatou Mano, s’est rendue sur les lieux, ainsi que la maire, a précisé la préfecture. En début de matinée, le feu avait été éteint après plusieurs heures de lutte. L’incendie a engendré des dégâts dans un logement voisin, nécessitant le relogement de deux personnes. Une cellule d’aide médico-psychologique a été mise en place au centre de secours de Charly-sur-Marne. Le préfet a adressé "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches des victimes", ainsi qu’à "tous les habitants de la commune endeuillée". Ce drame a lieu le jour même où débute de le procès aux assises de l'incendiaire présumée d'un immeuble de la Rue Erlanger, dans le XVIe arrondissement de la capitale, qui avait fait dix morts et 47 blessés à Paris dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Le dernier drame similaire remonte à la nuit du 15 au 16 décembre, avec la mort de dix personnes dont quatre enfants dans l'incendie d'une copropriété de sept étages située dans un quartier populaire en cours de rénovation urbaine de Vaulx-en-Velin.