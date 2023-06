Financements réseaux de nervis : Me Juan Branco cite Marième Faye, Amadou Sall et des ministres

« La présidence est le donneur d’ordre, mais l’organisateur principal se trouve au sein du siège du parti présidentiel à l’Apr. C’est là que se retrouvent les pick-up, afin de distribuer les nervis à Dakar et qui a partir de ce centre de commandement va distribuer les instructions en région », révèle Me Juan Branco. Selon Me Juan Branco, des personnalités au qualité « médiocre » ont des réseaux de nervis, notamment Doudou Ka, Pape Malick Ndour, Mame Mbaye Niang, Birame Faye, etc. Au sein de la présidence de la République, Macky Sall a mis un système qui s’appuyait d’un côté sur l’utilisation des forces de l’ordre et de l’autre côté sur des nervis, des forces miliciens finançaient par le gouvernement et ses fonds spéciaux pour « maintenir l’ordre » et commettre des crimes contre l’humanité. D’après Me Branco, ces derniers s’appuyaient sur un cercle intime, particulièrement Marième Faye Sall, Amadou Sall, qui, selon lui, ont organisé et financé le recrutement de ces nervis.