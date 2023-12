Fin de la gratuité à l’Arène nationale : la note de Bécaye Mbaye au ministre des Sports

Lors de son passage à l’Assemblée nationale, pour le vote du budget 2024 de son département, le ministre des Sports, Lat Diop, a annoncé la fin de la gratuité pour l’utilisation de l’Arène nationale. Ainsi, les promoteurs devront bientôt casquer pour avoir le droit d’organiser des combats de lutte dans l’infrastructure. Avant l’instauration de la gratuité, pour amortir les effets de la crise sanitaire, ils payaient 1 million de francs CFA pour chaque événement. Le chroniqueur de lutte Bécaye Mbaye s’est prononcé sur la mesure annoncée par le nouveau patron des sports au Sénégal. «Nous ne sommes pas contre, a juré le présentateur de l’émission ‘L’œil du Tigre’ (2STV), repris par Le Quotidien. Ce que nous voulons c’est qu’on fixe les règles du jeu en tenant compte de la dure situation que traverse la lutte, avec des promoteurs qui, souvent, organisent à perte.» Bécaye Mbaye de développer : «Je discute avec beaucoup d’entre eux et ils disent qu’ils ne s’en sortent pas. La lutte charrie beaucoup de bruit mais ne fait pas gagner beaucoup d’argent aux promoteurs. Seuls ceux qui organisent les grands combats arrivent peut-être à tirer leur épingle du jeu grâce au ‘Pay per view’. On doit aider les promoteurs à organiser les combats parce qu’ils contribuent à réduire le chômage.»