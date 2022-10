Fimela : 150 kg de chanvre d’Indien saisis par la Douane

C’est la Douane qui donne l’information à travers un communiqué. Suite à un service de patrouille en mer réalisé hier, mardi que la brigade fluviale de Fimela a saisi, 150 kilogrammes de chanvre indien, rapporte les Échos. La saisie répartie en six colis est estimée à 11.250.000 F Cfa. La drogue était dissimulée à bord d’une pirogue. À rappeler les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela avaient effectué une importante saisie de faux médicaments le vendredi 26 novembre 2021 vers 06 h du matin dans la forêt de Yayème entre les localités de Fimela et Joal. Il s’agit de 7 types de médicaments conditionnés en 57 cartons d’un poids total de 580 kg. Lesdits médicaments sont constitués pour la plupart d’aphrodisiaques et des corticoïdes. La contre-valeur des médicaments saisis était estimée à plus de 700 millions de francs CFA.