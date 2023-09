FIBA monde : Le président de la FSBB Me Babacar Ndiaye nommé à la commission juridique

Le Président de la Fédération Sénégalaise de Basketball Me Babacar Ndiaye a été nommé à la commission juridique de FIBA monde. C’est une consécration pour le Basketball sénégalais. Le Président de sa Fédération (FSBB) rejoint la commission juridique après avoir été nommé par le Bureau Central de la FIBA monde. Par biais d’un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Me Babacar Ndiaye a « remercié le secrétaire général de FIBA monde Monsieur Andreas Zagklis, Monsieur Alphonse Bile Directeur de la zone FIBA Afrique et tous les membres du Bureau central ».