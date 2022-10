Explosion usine agro-alimentaire Diourbel: Le bilan s'alourdit!

Le bilan de l’explosion hier mercredi, d’une chaudière de l’usine de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (Star) de Nébé (région Diourbel) a évolué. Une deuxième personne est décédée dans la soirée, selon le journal Bes Bi. Selon nos confrères, des révélations commencent à sortir sur les véritables causes de ce drame. « En vue de l’inauguration prochaine de l’usine qui était prévue avant le Gamou, la puissance de la chaudière a été revue à la hausse. Ce qui est l’une des causes de cet incendie », confie une source du journal. La promotrice de l’usine a donné sa version des faits. Selon elle, « Les ouvriers étaient un peu distraits et le carburant qui était à côté a pris feu ». Les ministres Samba Ndiobène Ka (Développement communautaire) et Birame Faye (Sécurité de proximité) se sont rendus hier dans la nuit, plus de 3 heures après l’explosion. Ils se sont ensuite rendus au centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel où étaient internés certains blessés qui ont été finalement acheminés à Dakar. Une enquête a été ouverte pour déterminer les véritables causes de ce drame.