Eumeu Sène : "Je pense pouvoir reprendre la couronne de Roi des Arènes"

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Eumeu Sène souhaite retrouver la couronne de Roi des Arènes avant de prendre sa retraite. Sur Albourakh TV, le leader de l'écurie Tay Shinger a fait part de son ambition de reprendre le titre qui lui a été dépossédé par Modou Lo en 2019. “Si je ne pensais pas pouvoir reprendre la couronne, j’allais arrêter la lutte. Ça reste mon objectif et en tant que fils de Sèrère et Joola, je n’abandonne jamais. J’ai commencé à lutter à l’âge de 17 ans c’est pourquoi beaucoup pensent que je suis fini, mais j’ai de beaux restes", déclare le Pikinois. En mai prochain, Eumeu Sène affrontera Sa Thiès pour se relancer après sa défaite face à Tapha Tine. "J’ai accepté d’affronter Sa Thiès parce que c’est un guerrier et j’adore les guerriers. C’est aussi un attaquant, ce qui veut dire que notre combat sera explosif. C’est vraiment un combat challenge pour moi et on va donner du beau spectacle aux amateurs”, a ajouté le lutteur qui espère battre Sa Thiès pour retrouver Modou Lo ou celui qui aura à ce moment le titre de Roi des Arènes.