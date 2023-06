Equitation : EHM sacré champion du Sénégal 2023

Les cavaliers du club Ecuries Hann Marinas (EHM) ont remporté le sacre de la saison 2022-2023, dotée de la Coupe du chef de l’Etat. Clap de fin. La Fédération sénégalaise d’Equitation a bouclé sa saison (2022-2023) ce dimanche aux Ecuries Hann Marinas (EHM) avec la sacre du club hôte. La bande constituée de Babacar Samb, Elimane Sarr, Maëva Boyer et Madibou Diallo a remporté la palme de champion (trophée du Président de la République) devant la formation du Racing Club de Dakar (RCD) à l’issue de l’épreuve de barrage. Il y avait égalité à 8 points au terme de cet ultime concours de sauts d’obstacle à deux manches barème A sans chrono. Pour le capitaine de « EHM » Elimane Sarr, « c’est la victoire de toute une équipe. Elle est dédiée au coach Nicolas et tous ses collaborateurs qui étaient là à nous prodiguer de bons conseils. Nous avons mérité de gagner… Il n’y a pas de secret, nous avons bien travaillé en plus de la chance d’avoir d’excellents chevaux et d’être mis dans de très bonnes cobnditions. Notre objectif cette saison était de remporter le titre pour les Ecuries Hann Marinas, qui sont habitués à jouer les premiers rôles dans les compétions locales ». Dans la foulée, EHM s’est adjugée la Coupe des clubs chez les espoirs. Une belle der, « sous un air de fête », selon le président de la Fédération sénégalaise d’Equitation Ibrahima Wade. Pour lui, c’est réconfortant d’entamer une saison en novembre dernier « et de la termine de si belle manière : dans la joie, le plus grand bonheur des cavaliers ». Avant de se réjouir du nombre de clubs engagés (en passant de 4 à 7), mais aussi « des révélations chez les jeunes, ce qui est de bon augure pour l’équitation en perspective des Jeux Olympique de la Jeunesse (2026 à Dakar) », dit-il. A l’en croire, l’équitation sénégalaise suit sa trajection, qui est de continuer à percer, à aller loin. Pour preuve, « la médaille d’argent de Alkaly Diouf aux Jeux Mondiaux de Berlin (pour les athlètes souffrent de déficience) ». Il est le cavalier local le plus titré sur le plan international, en plus des deux médailles d’or obtenues en 2019. Une note d’espoir en vue de la prochaine saison (2023-2024), qui s’annonce charnière. « Parce que nous allons démarrer le processus de profilage et de sélection définitive. L’ambition est de se retrouver avec 4 athlètes de préférence deux garçons et deux filles (…) Pour que l’un parmi eux puisse participer à la construction de l’équipe africaine pour 2026 », indique le président Ibrahima Wade.