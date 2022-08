Environnement, santé, alimentation, éducation : les propositions de Synergie Républicaine au futur Gouvernement.

En prélude aux changements qui vont intervenir dans la gestion des affaires publiques, Synergie Républicaine propose quelques orientations sur les trois priorités sur lesquelles le prochain Gouvernement devrait, selon le Citoyen Président, Mohamed Moustapha Diagne, se pencher en urgence.

Il s'agira, selon lui, de prendre très au sérieux la problématique de la gestion de l’environnement. En effet, au regard du regain d'intérêt constaté dans l’exploitation des énergies fossiles, Synergie Républicaine estime « qu’on va sûrement constater une aggravation de l’effet de serre additionnel, avec l’accentuation du réchauffement de la terre et du dérèglement climatique. On constatera certainement des fontes de glace, des inondations, des débordements de cours d'eau et des sécheresses. »

En conséquence, les camarades de Mohamed M. Diagne recommandent « au Gouvernement d’anticiper sur les catastrophes naturelles majeures en mettant en œuvre un programme national d’assainissement de grande envergure pour prévoir les risques d’inondation à grande échelle. Ce programme devra prendre en compte le redimensionnement des infrastructures et des matériaux utilisés. Il faut par ailleurs cesser d’installer les populations dans des zones non assainies, libérer les lits d’eau et protéger davantage nos forêts. »

Sur la question de la Politique sanitaire et alimentaire, avec surtout l’apparition de virus et les hypothèses de survenue de pandémie, il est primordial, selon Synergie Républicaine, « de mettre en place de véritables stratégies préventives avec un diagnostic sans complaisance à tous les niveaux, surtout au niveau communautaire. Il faut mettre en place un fonds de soutien pour éventuellement subvenir aux besoins des personnes en situation difficile en cas de pandémie. »

Synergie Républicaine propose également de « travailler sur la mise en place d’industries pharmaceutiques nationales. »

Pour renforcer notre souveraineté alimentaire, Mohamed M. Diagne, suggère l’installation « des greniers de l’État comme programme de résilience face à une éventuelle sécheresse. Il faut surtout encourager des cultures non hivernales, ceci passant par la maîtrise de l’eau. Au-delà des bassins de rétention, il faut mettre en place des « banques d’eau » capables de fournir le liquide précieux pendant toute l’année, dans toutes les localités stratégiques du pays. Elles vont permettre aux populations qui seront formées préalablement en techniques agricoles et gestion, de pouvoir exploiter pendant toute l’année leurs terres. » Dans le domaine de l’éducation et la formation, après la revalorisation conséquente des salaires des enseignants, Synergie Républicaine invite le Gouvernement à s'attaquer à la problématique de l’accès équitable par l'accélération de la mise en œuvre du Projet de résorption des abris provisoires (PRORAP). En outre il urge, selon Mohamed M. Diagne, « de démultiplier les écoles spécialisées pour former nos jeunes aux métiers du gaz et du pétrole. C’est un point de vigilance; il ne faudrait pas que notre jeunesse pense que nos ressources énergétiques sont accaparées par des compagnies étrangères, ce qui constituerait une source de conflit évidente » a-t-il conclu...