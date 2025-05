Affaire Julo : le frère d’Ama Baldé se rend au commissariat de Pikine pour présenter ses excuses

Ama Baldé et son frère Pathé ainsi que leur neveu «Julo» sont recherchés par la police de Pikine. D’après des informations de Seneweb, les deux premiers se sont opposés à l’arrestation du troisième, ce dimanche 25 mai au domicile familiale pikinois des enfants de Falaye Baldé.

Ce dernier, accusé d’être à la tête d’un gang d’agresseurs et voleurs de motos opérant entre Pikine, Thiaroye et les environs, devait être conduit au poste. Non content d’avoir barré la route aux policiers, blessant le chef de l’opération (ITT de 7 jours), Ama Baldé, armé d’un gourdin, aurait menacé tout agent de la force publique qui mettrait les pieds dans la maison familiale. Le lutteur prendra ensuite la fuite avant l’arrivée des renforts, lit-on dans Seneweb.

Selon L’Observateur, le frère de Ama Baldé, Jules, tente de trouver une solution à cette affaire qui pourrait coûter cher au champion pikinois. Le journal informe en effet qu’il «s’est rendu au commissariat de police de Pikine pour présenter ses excuses et plaider la cause de ses proches, activement recherchés».