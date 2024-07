Environnement: «L’Etat s’oppose au déplacement des oryx vers des domaines privés» (Daouda Ngom)

Dans le cadre de sa tournée nationale de prise de contact, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, s'est rendu ce week-end dans la région de Matam. Il a annoncé le classement de la forêt-galerie de Matam et la valorisation de l’enclos de Katané par le biais de l’écotourisme. C’est de cet enclos du Ferlo que des oryx avaient été déplacés vers la ferme d’Abdou Karim Sall. Le ministre a promis de mettre en place un processus favorable à l’écotourisme au Ferlo. Il a déclaré : « Il y a des gens qui sont prêts à venir au Sénégal pour voir les oryx, la gazelle d’Oman et la gazelle dorcas ». Selon lui, la direction des Eaux et Forêts travaillera à développer l’écotourisme dans cette zone. « Le potentiel est énorme, et nous verrons comment valoriser l’écotourisme dans cette forêt, la réserve biosphère du Ferlo », a-t-il ajouté. Les oryx rappellent l’affaire impliquant l’ancien ministre Abdou Karim Sall. Daouda Ngom est revenu sur ce « scandale » lié au déplacement des animaux de l’enclos de Katané en 2020. Il a précisé : « L’État du Sénégal n’est pas contre le transfert des oryx de l’enclos de Katané vers d’autres réserves, mais pas privées. Le déplacement des oryx vers les réserves de Koyli Alpha et Amboura a permis de multiplier leur nombre et d’éviter la consanguinité ». Il a ajouté : « L’enclos de Katané, que j’ai visité pour la première fois en 2012, a une triple fonction : conservation, développement humain durable et appui logistique. C’est dans la fonction de conservation que nous avons échoué, car l’enclos de Katané doit être valorisé du point de vue de l’écotourisme », a déclaré Dr Daouda Ngom sur E-média. « Il ne reste que le décret, et on parlera de la forêt-galerie de Matam » La dernière étape de la tournée du samedi dans la région de Matam a été la visite de la forêt-galerie entre Ourossogui et Matam. Selon le ministre, cette forêt joue un rôle de régulation en contribuant à atténuer les inondations, en plus de son importance culturelle et de son approvisionnement en gousses. Daouda Ngom a souligné l'importance de visiter cette forêt, car son département a entamé le processus de son classement. L’inspection régionale des Eaux et Forêts de Matam est dans la phase finale de ce processus. « Il ne reste que le décret qui sera soumis au président de la République pour signature, et nous pourrons parler de la forêt-galerie de Matam », a-t-il assuré. Par ailleurs, lors de la visite de la construction de la voûte nubienne de Loumbol Samba Abdoul, le ministre a indiqué que la transition écologique est l’une des missions les plus importantes de son département, notamment en ce qui concerne l’écoconstruction, l’industrie verte et l’économie circulaire. Dans la zone du Ferlo, où les feux de brousse sont récurrents, le pare-feu de Patouki-Oudalaye, sur un linéaire de 40 km, contribuera à la préservation de l’environnement.