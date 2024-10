Enquête sur Mame Mbaye Niang : la machine judiciaire est lancée

Plusieurs journaux ont annoncé ce vendredi 4 octobre l’ouverture d’une enquête concernant l’ancien ministre de Macky Sall Mame Mbaye Niang. Le prétexte : le rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) dont le concerné assurait la tutelle en tant que ministre de la Jeunesse. Chargée du dossier, la Section de recherches de Colobane a demandé au notaire Me Aïda Diawara Diagne de lui faire l’inventaire de toutes les entreprises que détiendrait Mame Mbaye Niang. «De lui dire si des sociétés ont été constituées au niveau d’une étude de notaire du pays en son nom. Si elle en trouve, de mettre à disposition les actes de création des sociétés concernées», rapporte L’Observateur. Le journal du Groupe futurs médias, se fiant à ses informations, est formel quant à l’objectif visé par les gendarmes : «les sociétés de Mame Mbaye Niang, si tant est qu’il en possède une, seront confisquées par le Parquet financier dans le cadre de la reddition des comptes lancée par le nouveau régime». Entre Mame Mbaye Niang et l’un des pivots de ce régime, le Premier ministre Ousmane Sonko, c’est un vieux contentieux. Le premier avait fait condamner le second pour diffamation, le privant de la possibilité de se présenter à la dernière présidentielle. Le chef du gouvernement, leader de Pastef, alors opposant, avait déclaré qu’un rapport de l’Igf sur le Prodac avait épinglé l’ancien ministre. Ce dernier avait balayé les accusations, contestant même l’existence du document. Dans l'une de ses sorties, Sonko avait révélé que le rapport en question était sur sa table de chef du gouvernement et qu’il sera transmis à la justice. Chose faite manifestement.