Energies renouvelables et efficacité énergétique : la phase trois du PESEREE lancée pour un coût de 15 milliards

L'option des pouvoirs publics sénégalais est d'"assurer l'accès à l'électricité pour tous à un prix compétitif. Par conséquent, il faut investir beaucoup plus dans le secteur des énergies renouvelables. C'est pour cette raison que l'Allemagne et la France, au nom des pays du G7, négocient actuellement une transition énergétique juste avec le Sénégal", a indiqué l'ambassadeur d'Allemagne, Sönke Siemon. Il a relevé le "défi majeur" qu'est en train de relever le gouvernement sénégalais depuis années, en vue d'améliorer la disponibilité des personnes qualifiées dans le domaine des énergies renouvelable et de l'efficacité énergétique. "L'Allemagne est fière d'accompagner le gouvernement sénégalais dans cette vision depuis 2016. Notre contribution vise à renforcer l'orientation pratique de formation, valorisant une meilleure employabilité, voire une autre employabilité des jeunes", a expliqué M. Siemon. FDS/ASG/BK