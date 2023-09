Emploi salarié : une baisse de 6 % des effectifs au trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, l’emploi salarié du secteur moderne s’est replié de 6,0% en variation trimestrielle, sous l’effet, de la baisse des postes pourvus dans les secteurs secondaire (-9,7%) et tertiaire (-1,0%), selon une note de la DPEE Sur un an, les emplois salariés ont diminué de 5,0% en liaison, essentiellement, avec la baisse des effectifs dans le secteur secondaire (-9,8%), ceux du tertiaire étant ressortis en hausse de 1,5%. A fin juin 2023, l’emploi salarié du secteur secondaire s’est replié de 9,7%, comparativement à fin mars 2023. Cette baisse est essentiellement imputable aux pertes d’emplois enregistrées aussi bien dans les industries (-11,2%) que dans la construction (-1,8%). En détail, dans les industries, les diminutions sont particulièrement notées dans la « fabrication de produits agroalimentaires » (-1,1%), la fabrication de produits chimiques (-0,4%) et surtout dans la « fabrication d’autres produits manufacturés » (-24,1%). Toutefois, la contreperformance a été atténuée par les gains d’emplois observés dans les activités extractives (+6,9%), le raffinage du pétrole et cokéfaction (+2,4%), la cimenterie (+3,3%), la « production et distribution d’électricité et de gaz » (+2,5%) et la « production et distribution d’eau, assainissement et traitement de déchets » (+4,0%). Sur une base annuelle, les postes pourvus dans le secteur secondaire se sont repliés de 9,8% à fin juin 2023, en raison de la baisse des effectifs dans les industries (-12,4%), qui n’a été que partiellement atténuée par la hausse des effectifs dans la construction (+5,9%). En détail, les embauches ont diminué dans la « fabrication de produits agro-alimentaires » (-9,2%), la « fabrication d’autres produits manufacturés » (-23,0%) et la « production et distribution d’eau, assainissement et traitement de déchets » (-1,8%). Toutefois, sur la période, un gain net d’emplois est observé dans les activités extractives (+11,4%), le « raffinage du pétrole et 31 cokéfaction » (+0,6%), la « fabrication de produits chimiques » (+4,0%), la « fabrication de ciment et autres matériaux de construction » (+11,6%) et la « production et distribution d’électricité et de gaz » (+5,0%). Baisse de l’emploi salarié dans le secteur tertiaire, en rythme trimestriel En variation trimestrielle, les effectifs salariés du secteur tertiaire se sont légèrement repliés de 1,0% au deuxième trimestre 2023, en liaison avec la baisse de l’emploi dans les services (- 1,1%) et le commerce (-0,6%). Concernant les services, la baisse des effectifs est imputable au transport (-0,9%), à l’hébergement et à la restauration (-16,1%), à l’information et à la communication (-0,5%), aux « activités spéciales, scientifiques et techniques » (-1,2%) et aux « services de soutien et de bureau » (-0,2%). Par contre, des gains d’emplois sont notés dans les « activités financières et assurances » (+1,8%), les activités immobilières (+3,4%), l’administration publique (+8,8%), l’enseignement (+3,5%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+2,3%). Pour ce qui est du commerce, ses effectifs se sont contractés de 0,6%, en liaison avec la baisse de l’emploi dans le commerce de gros (-0,9%) et de détail (-1,2%). Pour sa part, l’emploi dans le « commerce et réparation d’automobiles et de motocycles » a augmenté de 2,5%. En glissement annuel, les effectifs salariés du secteur tertiaire se sont accrus de 1,5% à fin juin 2023, sous l’effet de la hausse de l’emploi dans les services (+1,0%) et le commerce (+3,9%). Au niveau des services, des gains d’emplois sont notés dans les « activités financières et assurances » (+4,9%), les « activités de services et de soutien de bureau » (+7,0%), 32 l’administration publique (+2,8%), l’enseignement (+3,2%), les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+9,9%).