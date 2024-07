Emigration irrégulière : Abdou Mbow adresse une correspondance à Ousmane Sonko

Dans une lettre adressée au Premier ministre, Abdou Mbow a fait part de son inquiétude sur l'amplification du phénomène de l'émigration irrégulière. "Il nous est difficile encore une fois de faire face à une tragédie nationale qui a vu près d'une centaine de nos compatriotes périr en mer au large des côtes mauritaniennes. Avant toute chose, je prie pour le repos de leur âme", ouvre-t-il sa lettre. Le parlementaire n'a pas manqué de rappeler au Premier ministre Ousmane Sonko ses nombreuses promesses à l'endroit des jeunes. "Nous ne sommes plus au temps de la campagne présidentielle durant laquelle, adossé à votre manque d'expérience, vous promettiez à chaque jeune de ce pays une allocation mensuelle de 150.000 francs pour leur éviter de prendre la mer et de fuir ce pays. Vous n'avez aucune solution alternative pour la jeunesse", déclare le député Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar de poser des questions : " Maintenant que vous êtes à la tête du Gouvernement du Sénégal, quelles solutions proposez-vous à cette jeunesse désemparée pour mettre fin à ce phénomène’’ ? Pour Abdou Mbow, le Premier ministre pourrait bien redonner de l'espoir à ces jeunes s'il avait accepté toutefois de venir à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. "Peut-être que si vous aviez sacrifié à la possibilité de venir devant la Représentation Nationale pour faire conformément à la Constitution, votre Déclaration de Politique générale et y décliner vos orientations, votre cap et vos objectifs, cette jeunesse aurait pu les considérer comme une boussole plus certaine que celle des passeurs et faiseurs de morts aux mains desquels la déception face à un régime qui entame son mandat par le mensonge et la fourberie, les aura abandonnés", insiste-t-il. Le député estime qu'il est urgent que les nouvelles autorités engagent des mesures pour sauver les jeunes. "Il devient urgent, Monsieur le Premier ministre de me dire comment comptez-vous prendre comme mesures et politiques à engager, sans délai, pour cette brave jeunesse à qui la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses. Le pays et tous ceux qui n'avaient pas lu votre livre « SOLUTIONS » attendent les vraies solutions, celles qui, entre autres, empêcheront ces drames récurrents", ajoute-t-il. Abdou Mbow de conclure : "J'attends avec impatience votre réponse que je souhaite claire et précise sur cette situation de la jeunesse, traversée par un sentiment de déception et d'abandon".