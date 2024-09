Émigration irrégulière : 27 candidats, dont 7 Sénégalais arrêtés à Mbour

Au moins, vingt- sept (27) personnes qui projetaient de d’émigrer par la mer ont été arrêtées samedi à Falokh, un quartier de la commune de Mbour (Ouest), a appris l’APS, citant une source policière. « Il s’agit de 20 personnes de nationalité gambienne et de 7 Sénégalais provenant des régions de Kolda, Tambacounda et de Sédhiou », a indiqué la source. Elle précise que ces candidats à l’émigration ont été arrêtés aux alentours de 18 h 30. Un homme présenté comme un intermédiaire a également été arrêté, alors que l’enquête se poursuit, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise. Le dimanche 8 septembre dernier, une pirogue transportant des candidats à l'émigration vers l'Espagne a chaviré à 4 km des côtes de Mbour. Ce naufrage a causé 39 morts, et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues.