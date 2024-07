Emigration irrégulière : 189 candidats à l'émigration interpellées à Saint-Louis

La Direction de l'information et des relations publiques de l'armée (DIRPA) donne une information avec des chiffres à l'appui sur une nouvelle interpellation de candidats à l'immigration irrégulière. D'après le document parvenu à la rédaction de PressAfrik, la Marine nationale a procédé à "l'interpellation de189 candidats à l'émigration irrégulière à terre à Saint-Louis entre 22h hier et ce matin 6h". Sur ce, poursuit, le document "la Base navale Nord a pu les arrêter avant qu'ils n'embarquent". ¨Parmi ces personnes alpaguées l'on retrouve77 Gambiens dont 4 femmes, 01Sierra Léonais, 02 Guinéens de Conakry, 01 Malien et enfin 108 Sénégalais. -Gambie 77 ( dont 4 femmes)