Education inclusive : vers la construction de nouveaux instituts spécialisés

Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé au ministre de l’Education nationale et ses collègues en charge de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle à davantage accorder la priorité à la construction de nouveaux instituts spécialisés en vue d’assurer l’inclusion dans le système éducatif sénégalais. S’exprimant, mercredi, lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a notamment relevé “l’urgence attachée à l’intégration de la langue des signes” dans la formation des instituteurs et professeurs, ainsi qu’à “l’amélioration de l’environnement pédagogique et logistique des enfants scolarisés vivant avec un handicap”. Ousmane Sonko a aussi abordé la nécessité d’un renforcement du système des assistants de vie scolaire et d’une facilitation de l’obtention de la carte d’égalité des chances, informe le communiqué.