École de base - L'appel de Serigne Mbaye Thiam aux enseignants

La 22e édition de la semaine nationale de l'école de base s'est ouverte, ce lundi, à Kolda. Elle se déroulera du 07 au 12 mai. Le thème retenu cette année est " La consolidation des valeurs civiques : l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la Nation". Un thème qui entre dans la promotion des valeurs civiques et républicaines au sein de l'école sénégalaise.



Serigne Mbaye Thiam, qui présidait la cérémonie d'ouverture de cette semaine, a saisi l'occasion pour lancer un appel d'espoir à la population, notamment aux enseignants.



Le ministre de l'Education nationale a exhorté les enseignants à plus d'engagement de leur part pour "la consolidation des valeurs civiques du Sénégal. Il les a aussi exhortés à garder "espoir et confiance en leur pays et au système éducatif de leur pays".



Rappelant les réalisations qui ont été faites au Fouladou, Serigne Mbaye Thiam précise que " 7 milliards 700 millions de francs Cfa ont été investis dans le secteur de l'éducation dans la région de Kolda. Ce qui a permis la construction de 896 salles de classe à l'élémentaire et au cycle moyen. 16 écoles élémentaires complets et 13 collèges ont aussi été réalisés dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base. Les deux blocs scientifiques et technologiques de Kolda et de Vélingara, le lycée et les inspections d'académie de Médina Yoro Foula ainsi que le nouveau IA de Kolda. 8 daaras modernes dont 4 publics et 4 privés sont en train d'être construits".



"Dans les semaines à venir, le projet d'appui au système de l'éducation de base (Paseb) sera dans la région de Kolda et dans les autres régions. Tous les engagements qui avaient été pris dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé à Kolda ont été respectés", rassure t-il.



Cependant, il faut noter que la semaine nationale de l'éducation de base est un moment de concertations et de réflexions entre acteurs et partenaires de l'école autour des problématiques qui interpellent la communauté éducative. Ceci dans le but de mobiliser des ressources pour mieux outiller les élèves.



Lors de cette manifestation, les valeurs culturelles ont été promues à travers diverses prestations ethniques des apprenants. Ce fut aussi une occasion pour le ministre de l'Education nationale de distinguer certains enseignants et élèves pour leur engagement pour le développement du Sénégal.