E-basketball : le CONAPES sélectionne ses e-Gaïndés, samedi

Le Comité national de promotion de l’e-sport du Sénégal (CONAPES) annonce vouloir sélectionner, samedi prochain, les joueurs de l’équipe sénégalaise e-sport devant prendre part aux prochaines compétitions internationales de sport électronique prévues en décembre 2023. La sélection est prévue de 9 h à 18 h à l’espace Sénégal services de Colobane, à Dakar. Le Sénégal va participer au Global Esports Games (GEG) prévus à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite. Ce sera sa première participation au tournoi international d’e-basketball de la Fédération internationale de basket-ball prévu du 1er octobre au 31 décembre prochains. Il s’agira d’un jeu vidéo Battle Royale, lors duquel les adversaires s’affrontent tous en même temps. Il ne restera qu’un seul vainqueur des jeux vidéo de combat, le Tekken 7 et le Street Fighter 6, du e-Football 2023, du FC 24 (ex FIFA) et de la NBA 2K, un jeu de vidéo de basketball.