Drame de Mbour : de nouvelles révélations

Les corps continuent d’échouer sur la plage de Mbour, 48 heures après le naufrage d’une pirogue dimanche. Au total, 37 corps ont été repêchés ces dernières heures. Matar Samb, agent de sécurité, Daba Diop, maman d’un enfant de 3 ans et Fatou Samb, une collégienne, font partie des victimes identifiées et enterrées mardi au cimetière Liberté de Mbour, liste Libération. Le journal, livrant les derniers développements de l’enquête confiée à la Division nationale de lutte contre le trafic de personnes et pratiques assimilées (DNLT), revient sur les conditions de l’arrestation du convoyeur. La même source révèle que C. Sall dit « Saf », sachant qu’il est recherché, s’est « constitué prisonnier » à la Brigade de recherches de Saly. « Le mis en cause, âgé de 52 ans, et impliqué dans plusieurs affaires de trafic de migrants, est le demi-frère du maire de Mbour, Issa Sall », complète le quotidien d’information. Repris par Libération, il a admis face aux enquêteurs, « avoir encaissé 10,7 millions de francs CFA » de la part des candidat au voyage. Sall avait déjà reconnu « l’état de surcharge » de la pirogue, affirmant que « des individus, informés du départ, sont montés dans l’embarcation par la force sans payer », rappelle Libération.