Double meurtre à Pikine : Le parquet ordonne la mise en détention de tous les suspects

Le procureur de Pikine-Guédiawaye a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre Mamadou Lamine Diaw et ses coaccusés, tous risquant désormais d’être placés sous mandat de dépôt. Nabou Leye, bien qu’elle nie toute implication, n’est pas épargnée par cette mesure. Sept suspects sont actuellement dans le viseur de la justice suite au double meurtre dans lequel l’artiste Aziz Dabala et le jeune Boubacar Gano, alias Waly, ont été lâchement assassinés dans leur appartement, il y a plus d’une semaine. Le parquet de Pikine-Guédiawaye a demandé l’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de tous les suspects pour association de malfaiteurs, assassinats, actes de barbarie, vol aggravé, et complicité de ces infractions. Leur sort dépend désormais du juge d’instruction, qui devra se prononcer sur les réquisitions du procureur. Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw, et Nabou Leye ont été déférés mardi devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Après un retour de parquet, leur sort sera scellé ce mercredi, alors qu’ils comparaîtront devant le juge d’instruction, aux côtés de Fallou Diouf, arrêté mardi grâce aux informations fournies par son père. Nabou Leye persiste à clamer son innocence, affirmant n’avoir jamais été complice d’aucun crime, et encore moins du meurtre de son ami. Cependant, les enquêteurs estiment que les réquisitions de Sonatel, qui ont localisé son téléphone dans la zone du crime vers minuit, jouent contre elle, bien qu’elle rejette fermement cette accusation.