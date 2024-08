Douane : Saisie de médicaments d'une valeur de 170 millions F CFA à Keur Ayip et de chanvre indien à Matam

La brigade commerciale des douanes de Keur Ayip a mis la main sur un dépôt sauvage de médicaments qui venaient d’être débarqués d’une pirogue. Les produits prohibés sont composés de 196 pots 1 000 comprimés de chlorphéniramine tablets, 137 pots de 1 000 comprimés de chlorphéniramine Maliate IP et 200 boîtes de 10 paquets de huit comprimés de Puregrey 100 d'une contrevaleur de plus de 170 millions F CFA. "L’opération a eu lieu la nuit du 10 au 11 août 2024, vers 3 h, sur la rive du Baobolong (un affluent du fleuve Gambie) entre Ndiba-Ndiayène et Firgui, dans le département de Nioro du Rip. Toujours dans le cadre de la mission sécuritaire des douanes, le ciblage et le contrôle de moyens de transport suspects ont permis aux agents de la brigade commerciale des douanes de Moussala de la subdivision de Kédougou (région douanière du Sud-Est) de mettre hors circuit 65 kg de chanvre indien convoyés par un porte-conteneurs en provenance d’un pays limitrophe. La drogue était dissimulée dans la cabine du véhicule", lit-on dans le communiqué de la douane. La brigade mobile des douanes de Matam de la subdivision de Matam a aussi intercepté, à Ogo, un véhicule de transport de la marque Toyota Hiace en provenance de Bakel. La fouille des bagages à bord a permis de découvrir du chanvre indien soigneusement rangé dans une malle et dans un sac de voyage. Il s’agit de 27 kg conditionnés en 36 paquets. La contrevaleur totale de ces deux saisies est estimée à 36 millions F CFA, informe la douane.