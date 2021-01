Donald Trump a eu la velléité d'un coup d'État, la facilité d'envoyer ses troupes. Mais une fois face à l'événement, il s'est dégonflé.

S'il existe un au-delà où Donald Trump, son temps venu, expiera dans les flammes, souhaitons qu'à la porte de l'Enfer on lui rappelle cette femme qui s'appelait Ashli Babbitt et qu'il a conduite à la mort aussi sûrement qu'un bourreau.

Elle avait 34 ans, des traits droits et le verbe trop vif, nous savons des bribes de sa vie, brisée par un policier qui l'a abattue, quand elle forçait une porte de la Chambre des représentants, à la tête d'une escouade d'émeutiers. Le policier n'a été que la circonstance; c'est pour et par Donald Trump qu'Ashli Babbitt est morte, persuadée qu'il fallait envahir le Congrès pour sauver l'Amérique et préserver son président –il ne la valait pas. Ashli Babbitt était une brave. Elle avait été soldat, sur des théâtres lointains où l'Amérique fait régner sa loi, celle d'un monde que l'on dit démocratique: le nôtre. Elle était revenue, mariée à Aaron dont la musculature impressionne mais aussi une douceur amoureuse, sur les photos qui nous apercevons; ils formaient un couple athlétique et travailleur, des Américains de la classe moyenne sans cesse menacée et qui se relève chaque matin, mais qui pour tromper son désarroi s'adonne parfois à d'étranges colères. Ahsli Babbitt était une adepte du complotisme furieux qui aura été le soubassement et le fruit du trumpisme. Vivante, elle m'aurait inquiété. Morte, elle me désole et m'apitoie, car le salaud vit après elle.

Ses lubies n'auraient pas tué Ashli Babbitt si Donald Trump ne les avait pas rendues incandescentes, et pourtant Donald Trump l'a trahie. Il l'avait convoquée à Washington et haranguée jusqu'à la sédition, et puis elle est morte, et puis –le corps d'Ashli devait être glacé à la morgue judiciaire, son âme a-t-elle frissonné en entendant cela?– Trump l'a reniée pour sauver sa peau.

Comme chaque terrien civilisé, j'ai eu maintes occasions de détester Monsieur Trump. Je ne l'ai jamais autant méprisé qu'en le voyant condamner les violences qu'il avait provoquées, et fustiger les éperdus qu'il avait poussés. Il était «scandalisé par la violence, l'anarchie et la pagaille», il disait «vous paierez», à ses partisans qui pour lui avaient profané le Capitole. Ce fut un de ses derniers tweets. Ce message, à lui seul, justifierait son bannissement.

On commente ailleurs le fascisme possible de Trump et sa déconfiture, les abandons, les reniements. Seule m'intéresse ici sa lâcheté et ce crachat sur le corps d'Ashli Babbitt. Putschiste, Donald Trump l'a été, d'intention, de construction, de velléité. La justice et l'histoire démêleront les intentions et les complots, la construction d'un chaos qui aurait justifié la suspension de la démocratie. Des années à éteindre le sens moral de ses partisans, pourrir leur conscience de haines et de chimères, inverser la vérité et nier la réalité d'un vote, mentir et enflammer, et finalement lancer une foule vers le Capitole auquel on avait refusé la protection de la Garde nationale. Que sais-je des intentions d'un semi-illettré? Je devine sa tentative. La foule aurait-elle croisé le chemin du vice-président Pence, désigné comme traître, ou d'un Démocrate honni, la foule aurait-elle buté sur le feu nourri des défenseurs du Capitole, un lynchage ou un massacre aurait pavé le chemin de la loi martiale.

Ashli Babbitt.