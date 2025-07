Djeddah-Thiaroye-Kao : Six jeunes arrêtés pour chantage sexuel et harcèlement

Six hommes ont été placés en garde à vue dans la banlieue de Dakar. Ils sont accusés d'avoir tenté de faire chanter une femme avec une vidéo à caractère sexuel. La victime, identifiée comme K. Bâ, a découvert qu'une sextape la montrant avec son amant circulait.



La genèse de l'affaire



L'affaire a éclaté lorsque K. Bâ a appris que la vidéo de ses rapports intimes circulait dans un groupe WhatsApp, selon nos confrères de L'Observateur. L'enquête révèle qu'un certain G. Guèye, ami de l'amant de la victime, aurait filmé en cachette leurs ébats avant de transmettre la vidéo à ses amis.



L'un des membres du groupe, Mendy, a tenté d'exploiter la situation pour obtenir des faveurs sexuelles de la victime. Face à son refus catégorique, d'autres complices se sont joints à lui, multipliant les menaces par téléphone.



Escalade des menaces et intervention policière

D'après le journal, la situation a dégénéré le 10 juillet lorsque les appels et les menaces se sont intensifiés. L'un des mis en cause, Mendy, s'est même rendu au domicile de la jeune femme et a tenté de l'agresser sexuellement suite à son refus de céder. Faisant preuve de courage, la victime a immédiatement alerté les forces de l'ordre.



La police de Thiaroye a rapidement interpellé les six individus impliqués : G. Guèye (présumé initiateur de la sextape), Mendy (auteur des menaces et de la tentative d'agression), ainsi que leurs complices identifiés comme F. Fall, A. G. Ndiaye, B. B. et I. Diop. Tous sont accusés de chantage, menaces et harcèlement sexuel.