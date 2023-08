Direction technique nationale : Tapha Gaye rend le tablier !

Moustapha Gaye quitte ses fonctions de Directeur technique national (DTN) de basket. L'annonce a été faite par lui-même à travers une note envoyée au président de la Fédération sénégalaise de Basketball. Que l'on vous propose ci-dessous. "Monsieur le président de la fédération sénégalaise de basket ball, Je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de directeur technique national pour des raisons personnelles. Tous mes remerciements et ma gratitude d avoir pensé à moi pour cette fonction combien prestigieuse. Merci encore pour ces trois années de collaboration. Mes remerciements sincères à tous les membres du comité directeur et bonne chance pour l atteinte de vos objectifs futurs. Mamadou Moustapha Gaye