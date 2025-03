Diplomatie: Dakar obtient des garanties de Washington dans la lutte contre le terrorisme djihadiste

C'est un soulagement pour le gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye. Après que la nouvelle administration de Donald Trump a temporairement suspendu l'Anti-Terrorism Assistance Program (ATA) (AI du 25/02/25), les autorités sénégalaises ont récemment reçu les garanties de son maintien. À la suite d'échanges entre les diplomaties des deux pays à la fin du mois de février, ce dispositif de contre-terrorisme, bien qu'actuellement à l'arrêt au Sénégal, devrait être réactivé après le 20 mars.



Contacté, le Département d'État américain n'a pas souhaité confirmer ni infirmer les informations d'Africa Intelligence. Il a toutefois précisé que bien que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ait ordonné la mise en pause de toute l'aide étrangère fournie par Washington pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 20 janvier, les programmes considérés "comme servant les intérêts des États-Unis" seraient maintenus.

Formation des forces spéciales

À Dakar, les récents échanges avec Washington ont rassuré l'armée sénégalaise, qui se trouve être la principale bénéficiaire de l'ATA, aux côtés de la police. C'est sous l'impulsion de cette initiative que le centre d'entraînement tactique régional de la ville de Thiès, à 70 km à l'est de la capitale sénégalaise, a été inauguré en 2018. Depuis, le complexe a fréquemment accueilli des instructeurs de la US Army, qui y dispensent des formations à destination des militaires sénégalais, y compris des forces spéciales, et parfois aussi de leurs homologues ouest-africains. Le tout grâce à des financements et des dons du Département d'État.



En mai 2024, l'ambassade de Washington à Dakar avait ainsi mis à disposition un lot composé de 10 camions cargo, de 15 Land Cruiser et de 5 pick-up au profit du centre de Thiès. Ce matériel devait servir à accompagner la préparation des soldats sénégalais aux opérations de maintien de la paix.