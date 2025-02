Déthié Fall sur le rapport de la Cour des comptes : « La vérité doit éclater et les coupables doivent payer »

Loin d'être une surprise, ces conclusions viennent renforcer les dénonciations du Premier ministre Ousmane Sonko sur les détournements des finances publiques. Déthié Fall rappelle que le Sénégal figure parmi les 25 pays les plus pauvres du monde et estime qu'il est inacceptable qu'un tel pillage ait pu avoir lieu dans un pays aux ressources déjà limitées.



Face à cette situation, il encourage les nouvelles autorités à mener une enquête rigoureuse et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les responsables soient jugés et punis.



Enfin, il appelle le peuple sénégalais à la patience et à la mobilisation, réaffirmant son soutien au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko dans leur quête de justice et de souveraineté pour le pays.