Destitution Barthélémy Dias : "C'est un règlement de compte", selon le maire Cheikh Gueye

Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul/Derkelé et membre du mouvement Tawaxu Dakar, a déclaré ce vendredi, que la révocation de Barthélémy Dias de la liste des députés de la 15e législature et sa destitution de son mandat de Conseiller municipal de la ville de Dakar, c'est « un règlement de compte ». M. Gueye qui se dit « dégouter » de cette façon de faire du gouvernement, parle « d’inélégance ». « En politique, il y a des valeurs qu’il faut préserver », a d’emblée avancé Cheikh Gueye qui a expliqué pourquoi il considère cette situation comme un règlement de compte. « Hier, on (Taxawu et Pastef) était ensemble et nous nous sommes battus pour l’avènement de Barthélémy à la tête de la ville de Dakar. C’était dans le cadre de la coalition Yewwi Askan wi », a rappelé le membre de Taxawu Dakar. Qui d'ajouter : « Je ne vois pas les motivations réelles qui peuvent amener les autorités à prendre de telles décisions. D’abord, en ce qui concerne l’Assemblée, on me parle de loi, en tant militant de la pratique de la loi dans toute sa rigueur, Il faut que des spécialistes de droit nous disent véritablement les tenants et les aboutissants de cette décision ». Barthélémy Dias, condamné en 2017 dans l’affaire Ndiaga Diouf à deux ans dont six mois ferme, a été débouté par la Cour suprême en 2023, confirmant la décision de la Cour d’Appel. Suite à cette condamnation définitive, il a été radié, vendredi dernier, de la 15e législature suite à cette décision de justice. Pour son camarade de mouvement, Cheikh Gueye, cette radiation est incompréhensible. « Comment peut-on comprendre qu'une condamnation datant de 2017 puisse le rattraper en 2024 », s’est-il interrogé. En ce qui concerne la révocation de Barth de la mairie de Dakar, M. Gueye campe sur la même position. « Je ne vois pas les raisons pour lesquelles on lui notifie le fait que tu ne peux plus être maire de Dakar », a-t-il déploré.