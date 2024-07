Déclaration de patrimoine : PASTEF félicite le Président et invite les autres responsables à s'y inspirer

Le bureau politique national de PASTEF-Les-Patriotes a dans un communiqué adressé ses félicitations au président de la République Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu’aux membres du gouvernement pour avoir « tous acquitté, dans les délais impartis, de leur obligation de déclaration de patrimoine ». Le bureau politique national encourage vivement « tous les autres responsables assujettis à la déclaration de patrimoine à s’inspirer de manière diligente de l’exemple du président de la république et du gouvernement ». Estimant que ces « actes historiques de transparence, d’exemplarité et de bonne gouvernance » démontrent « une fois de plus la volonté inébranlable du président de la République de donner corps et réalité au triptyque Juub Jubal Jubanti ». Selon le parti, ces actions s'inscrivent dans une série de mesures concrètes visant à rompre avec les pratiques antérieures, parmi lesquelles : « la démission du Président de son poste de secrétaire général de parti, le non cumul des fonctions de ministre et de chef d’exécutif local, la publication des rapports des corps de contrôle (Cour des comptes, IGE, OFNAC), et l'organisation des Assises sur la réforme et la modernisation de la justice », lit-on sur le document. Cette initiative de transparence et de responsabilité note le communiqué marque « la fin de l’ère du présidentialisme ploutocratique et du règne des fonctionnaires milliardaires ». Le bureau politique national encourage le Président à poursuivre « dans cette voie prometteuse pour l’avènement d’un Sénégal souverain, juste et prospère ». Il réaffirme son soutien pour la consolidation, durant le second semestre de 2024, de la phase de reddition des comptes concernant « les actes intolérables et inqualifiables de prédation économique et financière du régime sortant ». En outre, le bureau politique national relève l'importance de rendre justice et de réparer « les pertes et dommages subis par les victimes de la répression brutale et mortifère du régime de Macky Sall ». Pour la mise en œuvre du Projet de transformation systémique, il exhorte les Sénégalais à maintenir « leur mobilisation citoyenne dans la patience, la vigilance et la responsabilité ». Le bureau politique appelle également les patriotes à renforcer « l’engagement, la discipline, la cohésion et l’unité autour des valeurs de travail, d’éthique, de fraternité et de don de soi » pour constituer l’avant-garde du projet. PASTEF-Les-Patriotes réitère sa détermination à poursuivre « le combat patriotique pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès ». Le parti conclut en affirmant que « le Sénégal se transformera et changera pour le meilleur ».