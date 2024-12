Déchéance pour inéligibilité: Un juriste compare les cas Ousmane Sonko et Barthélémy Dias

La déchéance des élus, qu’elle soit d’ordre pénal ou électoral, soulève des enjeux majeurs pour l’équilibre entre justice, transparence et démocratie. Selon le juriste Amath Thiam, les récents cas d’Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ont ravivé un débat juridique et politique complexe, mêlant questions de légitimité, instrumentalisation politique et respect des institutions.

Alors que la radiation de Barthélémy Dias alimente la controverse, la situation juridique de Sonko, marquée par une amnistie partielle et des procédures contestées, met en lumière les ambiguïtés des textes et leur application.

« De nos jours, la question de la déchéance des mandats de M. Ousmane Sonko et M. Barthélémy Dias alimente un débat juridique et politique majeur sur fond de passion et d’émotion, touchant aux fondements mêmes de l’État de droit et de la démocratie. Après la radiation de M. Barthélémy Dias de la liste des parlementaires, consécutive à sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, une attention particulière se porte désormais sur le cas de M. Sonko », a écrit le président de « Juriste sans frontières »

Ainsi, M. Thiam explore, de par une analyse, les implications légales et politiques de ces décisions sur la souveraineté populaire et l’État de droit.

Voici l’intégralité de son texte

M SONKO et BARTH : QUAND LA DECHEANCE FRAPPE LES ELUS :