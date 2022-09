Décès de Serigne Abdou Rahmane: Ousmane Sonko " pleure" la perte d'un vrai soufi

Suite au rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahmane Mbacké de Darou Mousty, Ousmane Sonko a fait un témoignage sur le fils de Serigne Abdou Khoudoss ibn Mame Thierno Ibra Faty, à travers sa page Facebook. "Un érudit, un saint, un vrai soufi s’en est allé. Une perte immense pour notre pays et la Ummah. Serigne Abdourahmane Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khoudouss, Ibn Mame Thierno Birahim Mbacke, puisse Allah Sub??nahu wa ta'?la t’accueillir et te couvrir de Sa Miséricorde et Son Pardon infinis", écrit le maire de Ziguinchor.