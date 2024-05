De retour au Sénégal : Amadou Ba va faire face à la presse, cette semaine

Après sa défaite à la Présidentielle face à l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, Amadou Ba avait quitté le territoire sénégalais. Après une longue absence, l'ancien Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar est rentré à Dakar hier soir. Selon Rfm, il va faire face à la presse cette semaine pour parler de son avenir politique. Une information confirmée par un de ses proches, Pape Amadou Sarr, ancien ministre, délégué général à la Der. ‘’Je pense qu’il va tenir une conférence de presse dans la semaine pour se prononcer sur son avenir politique et comment il compte faire face au régime en place pour les cinq prochaines années. Vous savez, Amadou Ba, avec un score de 35 % à la dernière Présidentielle, a le statut de premier opposant dans ce pays. Il doit jouer pleinement son rôle et assumer son statut’’,a laissé entendre Pape Amadou Sarr sur Rfm. Avant d’ajouter : ‘’Il doit faire face, mais être un opposant républicain qui fait des propositions pour le bien-être des populations. Maintenant, qu'il soit dans l'APR ou en dehors, l'essentiel est qu'il assure pleinement son rôle sa mission. Je pense qu'il doit rassembler au-delà de l'APR, parce que c'est vrai qu’il y a des militants de l'APR qui ont voté pour lui, mais il y en a d'autres qui ne sont pas de l'APR qui ont voté pour lui. L'essentiel, il doit rassembler et être un opposant responsable et républicain face au régime."