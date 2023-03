Dame Mbodj annonce avoir été victime d'une "tentative d'assassinat"

Le Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignements du moyen et du se-condaire/Authentique (Cusems/A), Dame Mbodji, dit avoir échappé à une tentative d'assassinat, dans la nuit du mercredi 15 mars 2023 sur la Corniche Ouest de Dakar. Dans une vidéo, le syndicaliste raconte tous les détails de cette «tentative d'assassinat sur (sa) personne». «J'ai senti, à hauteur de la Mosquée de la Divinité, des coups de feu sur mon véhicule. J'ai ensuite décidé d'accélérer pour échapper aux tirs. Ce sont sept balles réelles qui ont été tirées sur mon vé-hicule. C'est une tentative d'assassinat que je venais d'échapper. Je suis allé me réfugier à l'hôtel Radisson pour sauver ma vie. Mal-heureusement, on n'a pas pu prendre le numéro d'immatriculation du véhicule où était les personnes qui voulaient m'assassiner», retrace Dame Mbodji.