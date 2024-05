Dakar Dem Dikk : Ousmane Sylla félicite son successeur et lui souhaite plein succès !

Ousmane Sylla, maire de Kédougou,n’est plus directeur général de Dakar Dém Dikk. Ainsi en a décidé le conseil des ministres tenu hier jeudi 02 mai 2024. Il est remplacé à ce poste par M. Assane Mbengue, responsable politique du Pastef à Yoff. « Les hommes passent et les institutions demeurent» a dit d’emblée le désormais ex-DG de DDD. Ce dernier a cependant tenu à remercier vivement l’ensemble de la population sénégalaise, particulièrement celle de la région Kédougou ainsi que ses collaborateurs et salariés de l’entreprise pour « la confiance, l’accompagnement et le soutien depuis ma prise de service à Dakar Dem Dikk » a ajouté M. Sylla . Ce dernier réserve une mention spéciale au Président Macky SALL a qui il exprime ses vives remerciements et sa profonde gratitude pour la confiance. « Je félicite mon successeur et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission de service public d’intérêt général. Ensemble pour un Sénégal de paix, uni et prospère ! » a-t-il conclu.