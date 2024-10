DIC : Dieguy Diop poursuivie pour un détournement présumé de 30 millions (RFM)

Après un avis de recherche et d'interpellation, Dieguy Diop Fall se trouve actuellement dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Mais les choses risquent de se corser pour la responsable de l’APR. Selon la RFM, l'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire est poursuivie pour un détournement de 30 millions de francs CFA. Pour rappel, dans une intervention sur la RFM le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, l'accusait d’un détournement dont le préjudice est estimé à 60 millions de francs CFA, à la suite d'un audit interne. Le ministre avait annoncé des poursuites judiciaires pour un montant de 30 millions, dont il dit détenir des preuves.