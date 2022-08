Croissance économique : L’urgence de maintenir la dynamique, soulignée

’’Il urge de réfléchir sur les voies et moyens de mettre en place des politiques crédibles, afin d’éviter une inversion de tendance dans la dynamique de décroissance économique des pays en voie de développement’’, a-t-il notamment déclaré.



Le directeur national de la BCEAO intervenait à l’ouverture officielle de l’édition 2022 des Grands débats économiques, une rencontre à l’initiative de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD).



Il a insisté sur le fait que l’urgence de mettre en place de telles politiques était justifiée par l’impact négatif de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur les entreprises en général, sur les Très petites entreprises (TPE) et les Petits et moyennes entreprises (PME).



‘’Les impacts des crises sur les PME et les TPE sont moins mesurables au plan statistique, mais elles ont été profondément néfastes. L’économie informelle a été lourdement secouée par les effets du second tour de la pandémie à Covid-19 et du premier tour des derniers chocs qui constituent le renchérissement du coût de la vie’’, a expliqué M. Lô.



Saluant l’organisation des Grands débats de l’économie, le directeur national de la BCEAO, a avancé qu’une telle rencontre était une belle opportunité de dresser la cartographie de la situation de financement des PME afin ‘’d’identifier les insuffisances et proposer des solutions adaptées aux besoins, attentes et contraintes de tous les acteurs’’.



‘’L’objectif de ce grand débat est de réunir les différentes parties prenantes du système financier et le secteur privé autour de la question du financement des PME-PMI afin de mettre en exergue l’ordre de financement’’, a, de son côté fait savoir le président de la CCIAD.



‘’Les Grands débats économiques ont aussi pour but d’exposer les difficultés rencontrées dans le financement des PME-PMI et faire des sollicitations pour faciliter aux PME l’accès aux financements’’, a ajouté M. Sow.



Des panels sur différents sujets liés à la politique de financement des PME, aux difficultés rencontrées par ces entités dans leur quête de financement ainsi que les solutions à proposer figurent dans l’agenda de la rencontre.