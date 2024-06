Criminalisation de l'homosexualité : La proposition de loi sur la table de l'Assemblée

Le député cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a déposé, ce lundi, une proposition de loi dont l’objet est de criminaliser l’homosexualité au Sénégal. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly veut que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal soient modifiées. Ce, pour que désormais, soit puni d'une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 1.000.000F Cfa à 5.000.000F Cfa, sans possibilité d'accorder des circonstances atténuantes, quiconque aura été reconnu coupable d'actes contre-nature. C’est ce qu’il a inscrit dans sa proposition de loi déposée ce lundi à l’Assemblée nationale. Le député veut donc, que le lesbianisme, l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie et autres pratiques assimilées, soient toutes considérées comme actes contre nature. Et donc, toute commission de ces infractions, doit être punie de la même peine, indique-t-il. Quant à l'apologie desdites infractions, elle propose qu’elle soit punie d'une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 500.000F Cfa à 5.000.000 F Cfa.