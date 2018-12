Couverture maladie universelle dans les écoles : Le professeur Mary Teuw Niane enrôle 10.000 élèves des établissements de Saint-Louis

e Professeur Mary Teuw Niane a décidé d’enrôler 10. 000 élèves du département de Saint-Louis. Une activité qui entre dans le cadre de la couverture maladie universelle pour tous les enfants inscrits au niveau des établissements publics.

Au cours de la cérémonie de remise des carnets aux élèves des classes de CM2 des 164 établissements scolaires, les autorités administratives, académiques, les parents d’élèves et tous les autres responsables qui se sont succédé sur le podium, ont tous salué ce geste de haute portée humanitaire du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui a décidé de prendre en charge cette couche vulnérable de la population sur le plan sanitaire. À en croire le président de l’union des mutuelles de santé de Saint- Louis, les bénéficiaires de ce programme seront garantis d’une prise en charge médicale à tous les niveaux et cela pour une durée d’un an. Lamine Mbaye de souligner que la participation du ministre par rapport à ce volet CMU/élèves va considérablement accroitre les statistiques du département qui tournaient autour d’un très faible taux. Au nom de ses camarades qui ont eu à bénéficier de cette couverture maladie universelle, l’élève Maguerite Ndiaye de l’école Abdou Diouf a remercié le Pr Mary Teuw Niane pour cet acte de noblesse et de gratitude envers eux. « Vous avez ouvert la porte de nos réussites en nous prenant en charge sur le plan sanitaire et pour cela nous vous serons reconnaissants pour toute la vie », a-t-elle dit en présence d’une dizaine de députés issus de la majorité comme de l’opposition, de l’adjoint au maire Alioune Badara Diop. Au nom du ministre de l’éducation, l’IEF Saint-Louis département, Ndèye Selbé Badiane qui a parlé au nom du ministre, n’a manqué de remercier ce geste du Pr Mary Teuw Niane qui va beaucoup participer à l’amélioration de la performance des élèves. « Il faut que tout le monde s’y mette car ces élèves comme tous leurs autres camarades dans les autres établissements scolaires doivent être soutenus sur le plan sanitaire, car cela fait partie intégrante de leur éducation » a-t-elle précisé. L’honorable député Aminata Guèye au nom de ses collègues de l’hémicycle qui se sont déplacés pour la circonstance, abondera dans le même sens pour ajouter que les représentants du peuple sont là pour rendre un bel hommage au ministre pour son acte citoyen. « Cette initiative rentre en droite ligne avec la vision du chef de l’État qui a déclaré 2018 année sociale et c’est tout le sens de ce geste venant du ministre Mary Teuw Niane » a-t-elle rappelé. Quant au secrétaire général de la Couverture Maladie Universelle, ce dernier pense que c’est avec de telles actions qu’on parviendra à lutter contre les inégalités sociales et cela constitue un souhait fort pour le chef de l’État. « L’enrôlement des 10.000 élèves est une véritable action de solidarité qui revêt une portée sociale et pédagogique inestimable, a-t-il rappelé. Mieux, cette approche va réduire le taux d’absentéisme et permettra ainsi d’atteindre le quantum horaire dans les établissements scolaires.

Le ministre Mary Teuw Niane a remercié le Président de la République Macky Sall pour avoir imaginé et créé la CMU. «Grâce à la couverture médicale, les populations vivront dans la quiétude et c’est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour que cette initiative puisse être pérennisée partout au Sénégal pour le plus grand bonheur de nos enfants », a-t-il laissé entendre...