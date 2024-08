Course folle entre deux bus Tata : deux jeunes mortellement fauchés au Parc Lambaye

Un nouvel accident routier s'est produit hier jeudi, alors que le pays n'a pas encore fini de pleurer ses nombreuses victimes des routes. Une course entre deux bus Tata a coûté la vie à deux jeunes, Matar Thiane et Ousmane Seck, qui circulaient sur une moto en provenance de Seras (Pikine), leur lieu de travail. Selon des informations recueillies, les deux bus Tata s’étaient engagés dans une course dangereuse sur la route. C’est au niveau du Parc Lambaye (Pikine) que le drame s’est produit : l’un des bus a violemment percuté les deux jeunes hommes. À en croire Source A, après l’impact, les chauffeurs impliqués ont pris la fuite sans porter assistance aux victimes, abandonnant sur place l’un des bus immatriculé DK 41 98 AB. Ce dernier a été saisi et est actuellement immobilisé à la LGI de Mbao. Les deux victimes, originaires du département de Linguère, ont perdu la vie sur le coup. Une enquête est en cours.