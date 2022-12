Coupe du monde 2022: exploits, déceptions, surprises, ce qu'il faut retenir du premier tour

Place aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football à partir de ce samedi 3 décembre. La phase de poule, spectaculaire et riche en émotions, a mis en lumière la performance des équipes africaines et asiatiques, la déconvenue des gros (Allemagne, Belgique) et la forme des buteurs L’Afrique en grande pompe Il y a quatre ans, en Russie, aucune équipe africaine n’avait mis un pied dans la phase à élimination directe. Au Qatar, elles seront deux à disputer les huitièmes de finale sur les cinq présentes au début du tournoi. Le Maroc a brillamment terminé en tête de son groupe, et le Sénégal, malgré la défaite (0-2) contre les Pays-Bas lors du premier match, a su se ressaisir et finir derrière les Hollandais. La Tunisie, à deux doigts de la qualification, ainsi que le Ghana, éliminé par l'Uruguay, ne sont pas passés loin de l'exploit. Ce qu'a réussi, en partie, le Cameroun. L'équipe de Rigobert Song a terminé son aventure au Qatar avec une victoire de prestige contre le Brésil (1-0). Ce succès ne lui a cependant pas permis de dépasser la phase de poule pour la première fois depuis 1990. Mbappé, Gakpo, Rashford, Morata : des buteurs en or On attendait Lionel Messi, Neymar ou Harry Kane, mais la seule superstar à figurer en haut du classement des buteurs, à l'issue du premier tour, est Kylian Mbappé. Une réalisation contre l'Australie (4-1), un doublé contre le Danemark pour assurer la qualification des Bleus : l'attaquant français du Paris SG a répondu présent. Il est en bonne compagnie en tête du classement des buteurs, avec la révélation des Pays-Bas, Cody Gakpo, qui a trouvé le chemin des filets contre le Sénégal (2-0), l'Équateur (1-1) et le Qatar (2-0). Comme Alvaro Morata avec l'Espagne, contre le Costa Rica (7-0), l'Allemagne (1-1) et le Japon (2-1). L’attaquant anglais Marcus Rashford, buteur 49 secondes après être entré en jeu contre l'Iran (6-2) et auteur d'un doublé contre le pays de Galles (3-0), est aussi en tête de ce classement. Enner Valencia compte également trois buts, mais l'Équateur est éliminée. Le Brésilien Richarlison s'est, lui aussi, illustré avec un doublé contre la Serbie (2-0). Il est perçu comme l'auteur du plus beau but du Mondial pour l'instant. Le Japon guide l’armada asiatique Tombé dans un groupe en compagnie de l'Espagne et l'Allemagne, le Japon ne partait pas favori dans le groupe E, et pourtant ce sont bien les Samouraïs Bleus qui ont fini en tête en s'offrant deux victoires (2-1) de prestige contre les Européens. Des prestations d'autant plus surprenantes que les hommes de Hajime Moriyasu, menés au score, ont su renverser leurs adversaires par des adaptations tactiques et une foi inébranlable. La Corée du Sud, quant à elle, a arraché sa place aux huitièmes grâce à une victoire, dans les arrêts jeu, contre le Portugal (2-1), dans le dernier match de poule, où l’équipe de Cristiano Ronaldo se présentait déjà qualifiée. L'une des grandes surprises du tournoi a été la qualification de l'Australie, avec deux succès, contre le Danemark (1-0) et la Tunisie (1-0). Au moment où le Danemark, l'Allemagne et la Belgique font figures de grandes déceptions de cette 22e Coupe du Monde. Avec les qualifications du Japon et de la Corée du Sud, de l'Australie, des États-Unis et de deux pays africains, six continents géographiques seront représentés en huitième de finale, une première pour un Mondial. Le programme des huitièmes de finale (horaires en TU) Samedi 3 décembre 2022 : 15h : Pays-Bas-Etats-Unis 19h : Argentine-Australie Dimanche 4 décembre 2022 : 15h : France-Pologne 19h : Angleterre-Sénégal Lundi 5 décembre 2022 : 15h : Japon-Croatie 19h : Brésil - Corée du Sud Mardi 6 décembre 2022 : 15h : Maroc-Espagne 19h : Portugal- Suisse