Côte d’Ivoire : Le message de Tiken Jah Fakoly à Ouattara

Loin des yeux près du cœur. Bien qu’il réside au Mali depuis plusieurs années, l’intérêt de Tiken Jah Fakoly pour la Côte d’Ivoire n’a jamais faibli. Il n’est donc pas insensible à la situation politique dans son pays.



Inutile de rappeler que le président Ouattara brigue un 4e mandat dans un contexte plutôt tendu où les principaux opposants sont radiés de la liste électorale.



« Ceux qui sont au pouvoir, ils ont été victimes d’une situation qu’ils veulent faire subir… »



Le reggaeman avoue qu'il ne pensait pas qu’un tel scénario pouvait encore se produire en Côte d'Ivoire. « Nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu' on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer allait se passer encore. C’est quand même incroyable. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont été victimes d’une situation qu’ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l’opposition aujourd’hui. La Côte d’Ivoire a connu trop de morts. Les dernières vies qu’on a perdues, c’est 3000 morts après la crise postélectorale » a rappelé l’artiste avant d’adresser un message très solennel à Alassane Ouattara.



« Je pense que si le président Laurent Gbagbo n’est pas candidat, il est important que lui-même ne soit pas candidat. Et cela nous permettra d’entamer un processus de renouvellement de la classe politique » a déclaré l’artiste.

