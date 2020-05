Coronavirus : Boris Johnson raconte comment ses médecins ont préparé l'annonce de sa mort

Testé positif au coronavirus fin mars, Boris Johnson avait été admis, dix jours plus tard, en soins intensifs. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire The Sun on Sunday, le Premier ministre britannique sur son combat contre le coronavirus et a reconnu ne pas s'attendre à ce que sa santé se dégrade aussi vite : "C'était dur de croire qu'en si peu de jours, ma santé allait se détériorer à ce point. Je me souviens que je me sentais frustré. Je ne comprenais pas pourquoi je n'allais pas mieux." Des jours d'angoisse pour Boris Johnson qui a passé trois jours sous assistance d'oxygène : "Je n'arrêtais pas de me demander comment j'allais m'en sortir", a-t-il déclaré.

Son état de santé ne s'améliorant pas, les médecins des soins intensifs ont même dû envisager le pire … et à la façon de l'annoncer : "Ça a vraiment été un moment très dur, je ne le nierai pas", a-t-il reconnu. "Ils avaient une stratégie pour le faire selon un scénario du type "mort de Staline"". "Je ne me trouvais pas dans un état particulièrement brillant et je savais qu'il y avait des plans de contingence en place. Les médecins avaient mis au point différents scénarios si les choses prenaient une mauvaise tournure", a-t-il ajouté.