Contre le 3e mandat, Y en a marre et Cie accentuent la pression

Le Collectif « Jamm a Gen 3e mandat » a entamé, hier, une série de rencontres avec différentes forces vives de la nation. l s’agit des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes, des juristes,etc. Ces rencontres ont pour objectif, selon le mouvement y en marre, de fédérer toutes ces forces citoyennes autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays, prônées par « Jamm a Gen 3e mandat ». Elles aboutiront à la signature de la lettre adressée au Président de la Républiqueet l’adoption d’une charte d’adhésion. » C’est dans ce cadre que le comité d’initiative a reçu ce mercredi 6 décembre 2022 des organisations religieuses pour partager sur l’initiative, et marquer leur adhésion à la dynamique. Cette première phase du plan d’action sera clôturée par une série de visites aux chefs religieux du Sénégal », indique le mouvement Yen à marre dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, note WalfQuotidien.